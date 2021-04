Lauritz.com erstatter to auktionshuse med ny satsning i Nivå

"Den unikke beliggenhed i Nivå har været udslagsgivende for et længe næret ønske for Lauritz.com om at samle vores nordsjællandske aktiviteter, så vi sammen med vores kunder kan skabe mere vækst i regionen. Traditionelt har der altid været megen god kunst, mange fine aktiviteter og meget lækkert design i de nordsjællandske hjem og nordsjællænderne har altid været stærkt passionerede omkring at købe og sælge varer på auktion. Det vil vi gerne imødekomme ved at være endnu mere synlige og let tilgængelige for flest mulige sælgere og købere," udtaler Mette Rode Sundstrøm, der er CEO/adm. direktør hos Lauritz.com og Stokholms Auktionsverk, i en pressemeddelelse.