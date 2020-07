Lastbil slingrede på motorvej: Chauffør nægtede at puste

Han slingrede fra side til side, og han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, da politiet stoppede ham ud for Kokkedal. Chaufføren blev taget med på politistationen, hvor en læge kom for at udtage en blodprøve. Den skal klarlægge, om manden var påvirket af alkohol, oplyser Nordsjællands Politi.