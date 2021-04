Se billedserie Fra den ene dag til den anden var ægteparret Lars og Pia Bech spærret inde i eget hjem i en uge. Foto: Peter Mailand Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Lars og Pia var spærret inde i deres eget hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lars og Pia var spærret inde i deres eget hjem

Pia Bech får denne måneds buket for at passe sin mand Lars, mens han var syg med corona

Fredensborg - 14. april 2021 kl. 10:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Pia Bach var noget overrasket, da hun forleden åbnede døren til sit eget hjem. Udenfor stod nemlig hendes egen mand, Lars, med en buket fra Fredensborg Blomster. Ikke bare en buket, men Månedens Buket, som Uge-Nyt står bag. For det var Lars Bech, der havde indstillet sin egen hustru til at modtage anerkendelsen.

"Du skal have Månedens Buket, fordi du passede mig da jeg var syg med corona," sagde han til sin forbløffede bedre halvdel.

Ægteparret fra Fredensborg har været meget omhyggelig med at overholde coronarestriktionerne. Derfor fattede Lars Bech, der arbejder som handicapchauffør, heller ikke mistanke, da han vågnede Nytårsdag.

"Jeg havde det rigtigt dårligt og var meget træt, og det var ikke fordi jeg havde tømmermænd. Og bare lige for at være helt sikker, tog jeg en coronatest. Den viste sig at være positiv," fortæller han. Selv om Lars Bechs test var posttiv, så blev Pia ikke smittet.

Adskilt under samme tag Nu stod ægteparret pludselig i en helt ny situation. For selv om kun Lars var smittet, måtte hun ikke forlade huset i en uge før hun var blevet testet negativ to gange.

Ægteparret under samme tag skulle nu være helt adskilt i det hus de har boet i sammen siden 1998 og hvor deres tre børn er vokset op.

Heldigvis er det indrettet med toilet i begge ender og en glasdør, der kan lukkes af til gangen og værelserne i den ene ende. Her blev Lars indlogeret på et værelse, mens Pia måtte opholde sig den anden ende, hvor der er stue og køkken.

Herefter blev glasdøren lukket, og parret måtte kun snakke sammen fra hver sin side af døren med mundbind på. Når de skulle ud i gangen, skulle de være alene. Alt skulle sprittes af, og Pia og Lars bar mundbind.

Talte sammen på sms I den uge kunne parret stort set kun kommunikere på sms eller messenger på mobilen.

Parrets tre voksne børn trådte til og købte ind til deres forældre. Enten ved at gå i butikker eller ved at bestille varer på nettet. Lars var spærret inde på et værelse i sit eget hjem.

"Det var heldigvis en meget mild omgang. Jeg havde lidt feber, men det var ikke noget særligt. Jeg kunne kun sove eller se tv. Jeg husker ikke så meget, for jeg sov det meste af tiden," siger Lars Bech der anslår, at han sov 14-16 timer i døgnet.

Følte sig ensom For Pia Bech var det en underlig oplevelse.

"Det gav en fornemmelse af, at man var ensom. Den anden var der jo ikke. Det var meget underligt, for selvom vi var under samme tag, var vi alligevel adskilt," siger hun og tilføjer:

"Nu kan jeg bedre forstå, hvad det er for en følelse ældre mennesker har, når den ene dør, efter mange års ægteskab," siger hun.

Pia Bech er produktionsleder og skulle pludselig få tiden til at gå. Alene.

"Jeg brugte stort set alt min vågne tid på at arbejde, for så kunne jeg holde mig beskæftiget," siger hun.

Billigt sluppet I dag har Lars Bech ingen idé om, hvordan han er blevet smittet.

"Jeg havde aldrig regnet med at jeg skulle få corona, for jeg har gjort alt hvad jeg kunne for at spritte af. Jeg tænkte, det er kun noget der sker for naboen, og så lige pludseligt får man det selv," siger han.

Set i bakspejlet er han dog ikke i tvivl om, at det var billigt sluppet.

"Jeg har hverken haft mén eller symptomer siden og der har heller ikke været eftervirkninger," siger han.

Det eneste Lars Bech egentlig kunne mærke var, at konditionen var helt væk.

"Der gik cirka en måned, før jeg var ovenpå igen," siger han.