Holdene på 10. klasse-årgangen på Fredensborg Skole er blevet mindre, og der er blevet mindre arbejde til lærerne. Årsagen er at færre er begyndt i skolens 10. klasse i år end sidste år. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Langt færre har valgt at tage 10. klasse i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langt færre har valgt at tage 10. klasse i år

Fredensborg - 05. september 2020 kl. 05:12 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en lidt større udfordring end det plejer at få de unge til at vælge 10. klasse på Fredensborg Skole i år. Egentlig skulle skolen gerne have budt omkring 70 elever velkommen, da sommerferien midt i august gik på hæld, men sådan blev det ikke helt. Skolen havde nemlig fået markant færre ansøgninger i år end normalt, og derfor er der i dag kun indskrevet 49 elever i skolens 10. klasse.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi har nu for mange medarbejdere, der heldigvis kan hjælpe til i udskolingen, men det gør også noget for økonomien. Det begrænser os i, hvad vi kan med eleverne, og hvilke ture vi kan tage på, og det gør jo noget for oplevelsen, fortæller Simon Smidt Jensen, der er afdelingsleder for 10. klasse på Fredensborg Skole, og pointerer, at eleverne ikke ellers er mærket af de færre elever.

- Jeg tror sådan set ikke, at det har den store betydning for eleverne. Holdene er blevet mindre, men det kan være helt fint. Det er vist mest skolen og medarbejderne, der er mærket.

En lille årgang Ifølge afdelingslederen kan der være flere årsager til, at færre i år har valgt 10. klasse. Generelt er årgangen af de unge i Fredensborg Kommune, der i sommer afsluttede 9. klasse, mindre end de forrige årgange, og derfor er der selvsagt færre elever om pladserne.

- Den her årgang er omkring 20 procent mindre, og det kan selvfølgelig mærkes, forklarer Simon Smidt Jensen, der har været i kontant med skolens UU-vejledere for at blive klogere på, om der kan være andre grunde til de færre elever.

- Ifølge UU-vejlederne så har efterskoleophold været meget populære på den her årgang, og det gør selvfølgelig også, at de ikke vælger os, siger han.

Elever kommer til Selvom mange elever har valgt at tage på efterskole og en anden stor del har valgt en af ungdomsuddannelserne, så ved Simon Smidt Jensen, at han alligevel nok ser nogle stykker af dem i undervisningslokalerne på Fredensborg Skole i løbet af efteråret. Der er nemlig altid en del, der har valgt forkert, og derfor gerne vil have en plads i 10. klasse, og de skal selvfølgelig være meget velkomne.

- I løbet af efteråret plejer der at komme et par nye elever i klasserne. Det er typisk nogle, der har fundet ud af, at de ikke helt var klar til gymnasiet endnu, eller nogle der alligevel ikke havde det godt med at være på efterskole, forklarer han med en henvisning til, at det netop er elever som dem, at 10. klasse henvender sig til. De, der ikke helt er personligt eller fagligt klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

På skolen er der fokus på, at give eleverne et fagligt såvel som socialt løft, så de næste år har endnu bedre forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet.

Ifølge Simon Smidt Jensen er det ikke kun Fredensborg Skoles 10. klasse, der har oplevet en tilbagegang. Også 10. klasseskolerne i Helsingør og Hillerød står overfor lignende udfordringer.