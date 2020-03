Landmænd fik EU-støtte for kommunens marker

Man må godt få landbrugsstøtte til arealer, som man ikke selv ejer, men man skal have en aftale med ejeren. Det har to landmænd i Fredensborg Kommune ikke haft de seneste mange år.

- Jeg vil gerne opfordre mine borgmesterkolleger i andre kommuner om at undersøge, hvordan det ser ud med deres kommunale arealer. Bliver der også udbetalt støtte til landmænd for de arealer? Problemet er jo, at hvis man skalerer sagen op, så kan det potentielt være meget store arealer på landsplan, der bliver ubetalt uberettiget støtte til, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der sammen med Økonomiudvalget har bedt Rigsrevisionen og Landbrugsstyrelsen kigge på de to sager.