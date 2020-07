Tidligere på sommeren vandt Asbjørn Diemer Coops produktpris for sine Barista Bites. Fra kun at sælge til virksomheder foregår en stor del af hans salg gennem hjemmesiden, hvor det særligt er private, der handler. Foto: Presse

Lakridskonge går ombord i nordsjællandsk trøffeldrøm

Fredensborg - 18. juli 2020 kl. 08:52 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke af økonomiske årsager, at Asbjørn Diemer fra Humlebæk kontaktede kongen af lakrids Johan Bülow for godt et år siden. Økonomien kørte nemlig på skinner for iværksætteren, som i 2015 startede virksomheden Cocohagen, der siden er blevet kendt for sine lækre og sunde snack-bites lavet af gode økologiske råvarer. I stedet var formålet at møde manden bag det store brand, som mange af Asbjørn Diemers venner og bekendte havde fortalt, at han mindede så meget om.

- Alle har en holdning til Johan Bülow, og fordi så mange sagde, at vi og vores historier mindede så meget om hinanden, havde jeg bare utrolig meget lyst til at møde ham, lyder det fra iværksætteren.

Derfor tog han kontakt til Bülow på mail, og snart var et møde stablet på benene.

- Han svarede kort og præcist: Det lyder superfedt. Kom forbi på torsdag, fortæller Asbjørn Diemer.

I flere timer sad de to iværksættere og snakkede om alt fra holdbarheder til distribution og maskiner. De udvekslede erfaringer og viden, og da Asbjørn Diemer gik, var det med en masse gode inputs i bagagen.

- Det havde været supergodt møde. Vi har virkelig en meget ens historie - han med lakrids, mig med bites, som jeg kalder de plantebaserede kakaotrøfler. Vi har begge forsøgt at skabe noget helt nyt, som ikke er set før, forklarer han.

Et samarbejde Dagen derpå modtog Diemers en mail - der skulle vise sig at bliver yderst interessant. Johan Bülow undrede sig over, hvad det var daddeleksperten egentlige havde villet med gårsdagens mødet.

- Bundærligt, så havde jeg ingen bagtanker med det møde, men da det kom på tale, at han ville investere et millionbeløb i min virksomhed, blev jeg selvfølgelig rigtig glad, lyder det fra Asbjørn Diemer.

Lakridskongen havde spottet Cocohagens potentiale og med en investering kunne de i fremtiden sammen positionere Cocohagen yderligere på markedet i både ind- og udland.

- Johan har års erfaringer indenfor det her marked, og derfor er det kanon at have ham med ombord. Jeg håber, at Cocohagen på sigt bliver endnu mere kendt i ind- og udland, og at de vil være at finde rundt om på cafeer. Drømmen er, at de bliver et udtryk for, at cafeen er cool, siger han med en henvisning til det københavnske bryggeri Mikkeller.

- Man ved, at man er et cool og ok-lækkert sted, hvis de serverer Mikkellers øl. Sådan håber jeg også det bliver for Cocohagen.

Ud til flere Drømmen om de sundesnacks, der skulle smage lækkert og eksklusivt, startede, da Asbjørn Diemer arbejde som politibetjent i Københavns Politi. Udover at have brug for nogle delikate lækkerier, man kunne indtage med god samvittighed, kunne det også være dejligt med et supplement til lønnen, der kunne hjælpe på økonomien for ham og hans familie.

- Jeg gik lidt med en drøm om at lave noget ved siden af, der kunne give lidt ekstra til kontoen, og som også kunne stimulere min træng til at udvikle mine egne ting - så jeg tænkte over, hvad jeg var god til. Alle kunne lide mine kakotrøfler, som jeg altid har haft med - ligesom andre tager en salat med - så det var der, jeg begyndte, fortæller han.

Med en god postion tålmodighed startede han med at udvikle sine hjemmelavede sunde snacks. De skulle smage helt rigtigt - delikat, og ikke mindst forbudt og usundt - uden overhovedet at være det.

- Det har været vigtigt for mig, at man ikke kunne smage, at det var sunde veganske snacks lavet på økologiske råvarer med masser af fibre. De skulle i stedet skabe associationer til de syndige lækkerier, vi kører i munden lørdag og søndag.

I 2015 lancerede Asbjørn Diemer de første bites, og siden er virksomheden vokset. I dag er det særligt store virksomheder fra ind- og udland, der køber hans bites til mødeforplejning, men nu vil han de næste år satse endnu mere på de ganske alminde forbrugere.

- Det er det, jeg håber Johan kan hjælpe mig til. At komme ud i specialvarehandlen og rundt på de lækre cafeer, det er det næste skridt, afslutter han.