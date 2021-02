Det er med at tænke kreativt, når man til daglig lever af at folk forsamles. Hos Lagunen udnytter de eksempelvis folks store savn til ferier rundt i verden. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lagunen inviterer dig med ud i verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lagunen inviterer dig med ud i verden

Det har været et hårdt år for cafeer og restauranter, der har lidt under restriktioner og nedlukninger. Restaurant Lagunen på Nivå Havn har fået det bedste ud af det og inviterer nu på kulinariske oplevelser fra hele verden.

Fredensborg - 20. februar 2021 kl. 07:39 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Med oppustelige flamingoer og lamaer, en masse flag fra hele verden, og C. V. Jørgensens »Costa del Sol« på playlisten, inviterer Restaurant Lagunen på Nivå Havn sine gæster med til sydens sol. Ser man bort for oppyntningen krydret med lidt godt vilje, er det for en kort stund næsten som om, at alt er som det plejer: Masser af lækker mad og godt humør, men så også kun næsten.. Menuen står nemlig i dag på ceviche til forret, braiseret and til hovedret og en lækker chokoladekage til dessert - det hele inspireret af den peruanske hovedstad Lima - lidt anderledes end de nordisk inspirerede retter, som restauranten ellers normalt serverer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger