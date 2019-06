Her ses Niels Mehnkes forgænger i formandsposten, Michael Huusom, der også måtte give op efter kort tid som formand for Seniorrådet.

Læs her Niels Mehnkes betingelse for at være formand

Fredensborg - 07. juni 2019 kl. 06:50

Da Niels Mehnke sagde ja til at blive formand for Seniorrådet, vidste han allerede, at tonen på måderne var hård. Fra sin lange erhvervskarriere havde han aldrig tidligere oplevet noget lignende. Alligevel ville han give det en chance og skrev dette brev til Seniorrådet. En betingelse for at sige ja til formandsposten. Ordlyden var:

Fremadrettet samarbejde i Seniorrådet

Som nyvalgt formand for Seniorrådet i Fredensborg Kommune føler jeg trang til at komme med nogle helt personlige iagttagelser og forventninger til det fremadrettede samarbejde i SR.

Det nuværende samarbejde

Jeg må sige, at jeg aldrig har oplevet noget lignende tidligere, hverken i det bestyrelsesarbejde jeg har haft gennem min erhvervsaktive periode, eller i de bankråd og handelsforeninger jeg har haft sæde i. Jeg var advaret på forhånd fra forskellige sider, men virkeligheden overgår mine forestillinger.

Det er helt tydeligt, at Seniorrådet har været igennem utallige konflikter og personstridigheder gennem årene, som uvilkårligt har skadet det daglige arbejde, og de resultater man har kunnet opnå. Seniorrådets omdømme har helt sikkert lidt alvorlig skade, og kendskabet til Seniorrådets arbejde har kunnet ligge på et meget lille sted blandt kommunens borgere, hvilket den lave valgdeltagelse ved sidste valg til dels bekræfter.

Mine forventninger til det fremtidige samarbejde

Seniorrådet består af 9 medlemmer, som i mine øjne besidder mange forskellige kompetencer og erfaringer, som slet ikke bliver udnyttet i dag, på grund af de mange personstridigheder. Det skal der rettes op på omgående!

Selv om jeg kun har været medlem af Seniorrådet i et lille halvt år, så har jeg sagt ja til at overtage formandsposten efter Michael Huusom, som selv har valgt at trække sig. Havde han ikke gjort det, så havde jeg ikke ønsket at være formand.

Jeg gør det på betingelse af, at alle medlemmer nu gør deres yderste for at lægge fortidens stridigheder bag sig, og koncentrere sig om det fremtidige samarbejde. Sker det ikke, så er jeg hverken formand eller medlem af Seniorrådet længere. Jeg vil simpelthen ikke bruge min tid på interne stridigheder. Der er mange andre steder, man kan få indflydelse på de ældre borgers hverdag og levevilkår.

Jeg får brug for at kunne trække på alle medlemmer, da jeg i sagens natur, ikke har indsigt og erfaring i det omfangsrige arbejdsområde rådet arbejder i.

Det hele er ikke negativt. I Teknik- og Boliggruppen har jeg oplevet et utrolig godt og positivt samarbejde, som i løbet af få måneder har fået et stort arrangement på benene - Borgernes Møde - hvor temaet er seniorvenlige boliger i Fredensborg Kommune. Forhåbentlig får vi sat skub i udviklingen på dette område, så seniorerne kan blive boende i kommunen. Tak til medlemmerne i gruppen.

Det beviser, at vi godt kan skabe resultater sammen, hvis alle er indstillet på det. Hvis der er medlemmer, som ikke er indstillet på at lægge fortiden bag sig, og dermed ikke vil deltage i et fremadrettet positivt samarbejde, så er det min holdning, at de bør trække sig, og give plads til nye medlemmer, der gerne vil.

