Lærere på Kokkedal Skole får Naturfagslærerpris

- Det skulderklap er vi virkelig, virkelig glade for og stolte over. De tre lærere - Ole Andersen, Sophia Bardenfleth og Cathrine Ottosen - gør et fantastisk arbejde for vores elever, så prisen er fuldt fortjent, siger Kirsten Birkving i en pressemeddelelse, og fortæller, at de tre lærere især får prisen for deres succes med at etablere en naturvidenskabelig klub efter skoletid. I klubben bygger de nu mere end 100 elever blandt andet katapulter og koder robotter med Lego Mindstorm.