Lærer i karantæne: Få lokal Corona-status her

Fredensborg - 09. marts 2020

En lærer på Endrupskolen er sendt i karantæne efter at personen har været udsat for smitte med Covid-19. Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst til skolen, at der ikke er risiko for elever og øvrige medarbejdere, da læreren ikke har været syg og derfor ikke har kunnet smitte videre.

Det bekræfter Fredensborg Kommune, hvor Hans Bækvang, centerchef for Ældre og Omsorg, er leder af kommunens beredskab over for Corona-virussen. Hans Bækvang oplyser, at læreren på Endrupskolen er en del af en større »klyngekarantæne«, som Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud. Gruppen af karantæneramte i den klynge opholder sig i mange kommuner, ikke kun Fredensborg Kommune.

- Jeg ved reelt set ikke, hvor mange, der er i karantæne her i kommunen. Vi får kun besked, hvis det er en person, som vi har ansat i kommunen eller hvis det er en person, som vi yder hjælp til, siger Hans Bækvang, der fortæller, at det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der sender borgerne i karantæne forstået som isolation i eksempelvis eget hjem.

Med andre ord er der én person, der er ansat i kommunen, som er i egentlig karantæne i øjeblikket.

Derudover har kommunen selv en mulighed for at sende medarbejdere hjem fra arbejde, hvis de har rejst i områder, hvor der er udbrud af Corona-virus. Det er ikke en egentlig karantæne, men en beslutning om, at personen ikke skal komme på job af risiko for at smitte sårbare mennesker, der får støtte fra kommunens ældre- og sundhedspleje.

- Vi har i øjeblikket fem medarbejdere, hvor vi har taget den beslutning, at de ikke kommer på arbejde i øjeblikket, siger Hans Bækvang.

Fredensborg Kommune har internt en hotline for medarbejderne, hvor de kan ringe og søge råd og vejledning om Corona-virussen, oplyser Hans Bækvang.