Lægemangel: Giv en hånd og få mange hænder igen

Fredensborg - 10. maj 2019 kl. 16:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et tæt samarbejde mellem læger og kommune er godt for patienterne og kommunens økonomi. Men hvis kommunen bare lader stå til, vil der ikke ske noget, vurderer læge Søren Brix Christensen, Nivå.

Er der en politisk uvilje imod at hjælpe lægerne med at danne sundhedshuse og større lægeklinikker? Hvis der er en sådan uvilje, forstår Søren Brix Christensen ikke synspunktet.

Tværtimod mener ham, at kommunen og byrådspolitikerne skal sætte målrettet ind i alle kommunens bysamfund.

Han er praktiserende læge på Gl. Strandvej 9 i Nivå og tidligere mangeårig formand for Læger uden Grænser, og han fastslår, at de økonomiske fordele for kommunen langt vil overstige de investeringer, som kommunen skal lave. Ved at have dygtige praktiserende læger i større sundhedshuse er det langt lettere at skabe et samarbejde på tværs mellem kommunen og lægerne, og det gælder både indsatsen for at undgå unødvendige hospitalsindlæggelser, samarbejdet om demente og patienter med kroniske lidelser, hvor kommunen typisk har en række tilbud.

Men egentlig er økonomien slet ikke Søren Brix Christensens hovedfokus. Det er patienterne.

- Vi får flere ældre patienter og flere patienter, der har mange forskellige diagnoser, og vi får flere komplicerede patienter. De nye supersygehuse bliver bygget med så få sengepladser, at patienter fremover vil blive endnu hurtigere udskrevet, og dem skal vi også tage os af herude i kommunerne. Derfor får vi brug for mere hjælpepersonale, så vi kan uddelegere flere af lægernes opgaver til eksempelvis sygeplejersker. Allerede nu har vi kroniske patienter, eksempelvis sukkersyge og KOL-patienter, der går til løbende kontrol hos sygeplejersker og et par gange om året bliver tilset af en læge, siger Søren Brix Christensen og fortæller, at lægehuset på Gl. Strandvej også er presset til det yderste på lokaler og godt kunne bruge mere plads, selvom en ombygning for nogle år siden sikrede en optimale udnyttelse også af overetagen.

- Vi må hver dag se på, hvem der ikke er her på grund af kursus, ferie eller sygdom og derefter fordele vores lokaler, konstaterer han og tilføjer:

- Vi vil som lægerne gerne have flere patienter, men det kræver, at vi har mere plads. Inden for fem-seks år bliver lægemanglen endnu større, og hvis kommunerne ikke går mere aktivt ind i arbejdet med at få skabt fælles lægehuse, vil der ikke ske en udvikling. Der er mange læger, der er 55-60 år og ved, at de går på pension om få år. Hvis de selv skal investere fem-ti millioner kroner i at lave et sundhedshus, har de ingen sikkerhed for, at den investering ikke er tabt, når de går på pension - og de kan ikke fordele tilbagebetalingen af lånene på 30-40 års arbejdsliv. Derfor gør de det ikke - og der sker det, at vi ikke får de nødvendige udvikling.

Han uddyber:

- Der er faktisk 750 læger på landsplan, der er uddannet som praktiserende læger, men de arbejder på hospitalernes almen medicinske afdelinger, fordi det skræmmer unge læger at skulle investere mange penge i en klinik. Derfor er regionerne begyndt at oprette regionsklinikker eller licensklinikker, men det er ikke helt det samme som familielægen, der igennem mange år opbygger et kendskab til en familie og lettere kan vurdere, hvornår et symptom er en reaktion på forældrenes skilsmisse og hvornår det er mere alvorligt - eller hvornår der skal gribes ind over for en kronisk lidelse, så kommunen undgår en hospitalsindlæggelse.

