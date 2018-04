Jernbanegade ændrer sig. Engang en gågade, så måtte bilerne igen køre - nu (måske) med læger i stueetagen. Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Lægeklinik i stueplan kan afhjælpe lægemangel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lægeklinik i stueplan kan afhjælpe lægemangel

Fredensborg - 19. april 2018 kl. 09:44 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Praktiserende læge Henrik Rømer vil gerne flytte ned i den tidligere bankfilial, hvor klinikken skal udvides med en læge og en-to sygeplejersker. Det kan være med til at afhjælpe lægemangel i Fredensborg, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Syv-otte konsultationsrum og et sekretariat er der plads til i det 345 kvadratmeter store lejemål, der engang var bankfilial på Jernbanegade 3, stuen. Derfor er det oplagt som lægehus midt i Fredensborg, hvor det har været svært at holde på lægerne i det seneste år. Tiden går mod egentlige lægehuse, ikke lægeklinikker med kun én læge, og det er svært at finde egnede lejemål i Fredensborg.

Med mindre man får lov til at lave lægehus i stueetagerne, og det har praktiserende læge Henrik Rømer planer om at gøre, hvilket vil give en udvidelse med en ekstra læge. Beliggenheden i stueplan klares ved at montere matte glaspartier for at undgå indkigsgener.

Netop det har været centralt i det nuværende forbud mod at etablere eksempelvis læger i stueetagen. Tanken er, at der skal være butikker med udstilling ud mod gaden i vinduerne. Ellers opstår indtrykket af en gågade med blændede vinduer. Derfor lægger politikerne op til en delvis mattering af vinduerne, fremgår det af et referat fra Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, hvor politikerne signalerede en positiv interesse for projektet og en forhåndsdialog om en byggetilladelse. En ny lokalplan for hele de centrale dele af Fredensborg er i høring i øjeblikket, og den åbner for mulighederne for netop at give lov til eksempelvis lægehuse i stueetagerne.