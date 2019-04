Flyt biblioteket ned i stueetagen! Det har længe været et ønske fra mange borgere i Fredensborg. Lægerne vil gerne leje en del af 1. sal, men forslaget vækker ikke begejstring i forvaltningen, der efter seks måneders sagsbehandling finder en flytning for dyr. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Lægehus-pulje forpasset

Fredensborg - 17. april 2019 kl. 05:58 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Træg sagsbehandling frustrerer læger i Fredensborg, der frygter yderligere lægemangel. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For seks måneder siden kom to læger i Fredensborg med et forslag, der kunne samle flere læger, fysioterapi, diætist og tandlæge i et stort sundhedshus. Ideen var at flytte bruge bibliotekets lokaler og flytte Fredensborg Bibliotek ned i stueetagen, hvor det ville skabe øget liv i gågaden.

Lægerne pressede på for at få sagen til politisk behandling, så politikerne havde muligheden for at søge en statslig pulje til etablering af større lægeklinikker, men sagen er først kommet til politisk behandling her en måned efter ansøgningsfristen udløb.

- Jeg er dybt forundret over den langsommelighed, jeg har oplevet. Det kan ende med, at fremtidens lægeklinikker ikke kommer til at ligge i Fredensborg Kommune, siger praktiserende læge Henrik Rømer, der påpeger, at 2500-3000 borgere i øjeblikket må køre ud Fredensborg for at komme til læge.

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget tirsdag efter påske. Forvaltningen indstiller, at forslaget afvises, da det bliver før dyrt for kommunen at hjælpe lægerne. Det lange sagsforløb forklares med fortløbende undersøgelser.

