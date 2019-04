Sophie Løhde besøgte i marts måned læge Henrik Rømer og Lea Wieghorst Knudsen for at snakke om sundhedsreformen og behovet for større lægeklinikker - og læge Henrik Rømer fortalte allerede der om kommunens langsommelige reaktion på lægernes forslag. Foto: Allan Nørregaard

Læge opfordrer politikere til at reagere på virkeligheden

Ideologi? Og ikke ville forære noget væk? Læger, der tjener så godt, at de selv må finansiere deres store lægeklinikker? Læge Henrik Rømer er tæt på at fnyse i telefonen med håndfrit sæt, på vej ud til et lægebesøg hos en terminalpatient på en fridag.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her