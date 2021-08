Se billedserie Målet er, at de omkring 10 drenge fra Nivåhøj skal fortsætte deres gode arbejde fra sidste år og løfte forskellige områder af deres mikrovirksomhed, fx sælge donuts til lokale events eller virksomheder. Programmet foregår i drengenes fritid, hvor de over otte måneder og i tæt samarbejde med frivillige venturepiloter og etablerede virksomheder skal prøve kræfter med iværksætteri. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Lad dit talent smitte til Nivås unge iværksættere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lad dit talent smitte til Nivås unge iværksættere

Mind Your Own Business søger frivillige venturepiloter, som kan støtte Nivå-drenge i at gøre deres iværksættertanker til virkelighed.

Fredensborg - 16. august 2021 kl. 16:13 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En gruppe unge drenge fra Nivåhøj greb sidste år muligheden for at lege iværksættere og udviklede mikrovirksomheden Composé, som laver lækre Donuts. Drengene får nu mulighed for at videreudvikle deres mikrovirksomhed, fremgår det af en pressemeddelelse. Ifølge Maria Kavita Nielsen, som er stifter og direktør i organisationen Mind Your Own Business, som står bag indsatsen, lærer drengene en masse fagligt og personligt af at prøve kræfter med iværksætteri, hvor de skal tage ansvar for alt lige fra produktudvikling, markedsføring og salg og lære at samarbejde med hinanden og eksterne partnere på nye måder.

- Men drengene har brug for vejledning fra dygtige og engagerede frivillige, så vi vil meget gerne høre fra personer fra Nivå og omegn, som har lyst til at gøre en forskel og opnå nogle positive resultater sammen med drengene, siger direktør og stifter Maria Kavita Nielsen fra Mind Your Own Business.

Mind Your Own Businees har i 11 år engageret unge drenge fra hele landet i at gøre en iværksætteridé til virkelighed.

Som frivillig venturepilot indgår man i et team på seks til otte personer, som mødes med drengene én gang om ugen og motiverer drengene i forbindelse med deres faglige og personlige udvikling og støtter op om deres arbejde med mikrovirksomheden.

Nysgerrige kan læse mere om, hvordan man bliver frivillig på Mind Your Own Business hjemmeside: www.myob.dk