LTF set i center i dage op til knivstikkeri

Meget tyder på, at det kan være banderelateret. Knivstikkeriet kommer efter nogle dage, hvor mange i Humlebæk kan berette om LTF-medlemmer, der er begyndt at opholde sig i centret for at spise. De har været iført synlige huer og trøjer med LTF-logoet, fremgår det af Frederiksborg Amts Avis' oplysninger. LTF står for indvandrerbanden »Loyal to familia«. Politiet har tirsdag aften oplyst, at politiet ikke har yderligere kommentarer til sagen, imens den første efterforskning finder sted.