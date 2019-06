LTF-forbud: 1. dom er faldet i drabsrelateret kasketsag

En sort hue og to kasketter med mærket »F« på bagsædet af en bil? Nej, det var ikke nok til at blive dømt for videreførsel af indvandrerbanden Loyal to Familia. To unge mænd fra Nivå blev tirsdag dømt for at bære kendetegn, der relaterede sig til den forbudte forening LTF, men til trods for fund af hash i bilen var det ikke nok til at dømme de to for den strenge del af paragraffen: Straffelovens §132 stykke 1, der handler om egentlig videreførsel af den forbudte bande i det offentlige rum.

Retten begrundede sin afgørelse med, at anklagemyndigheden ikke havde dokumenteret med domme eller anmeldelser, at der tidligere fra en baggård ved Nivå Centret var solgt hash af LTF-medlemmer eller begået forbrydelser i LTF-regi. Selvom retten mente, at kasketterne med bogstavet »F« var en erstatning for LTF-kendetegn, og selvom retten på video havde set, at de unge havde lavet LTF-håndtegn, manglede der ifølge retten i Helsingør noget helt afgørende: Dokumentation for, at baggården indtil bandeforbuddet havde været et tilhørsted for LTF.

Med andre ord: Der skal være en dokumenteret aktivitet at videreføre, før man kan blive dømt for at videreføre den.