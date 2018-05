LIGE NU: Person ramt af tog

Det bekræfter vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jan Hedager, til sn.dk.

- Lige nord for Nivå station finder vi en person, som er blevet ramt af et tog og afgået ved døden, siger Jan Hedager til sn.dk.

Vagtchefen kan endnu ikke oplyse alder eller køn på personen, da man endnu ikke har fået underettet pårørende.

Jan Hedager oplyser også, at der er politi, indsatsleder og redningskøretøjer på stedet, og politiet kommer til at arbejde på stedet et stykke tid endnu for at undersøge, hvordan ulykken skete.

Hvad der helt præcist er sket, og hvordan det skulle være sket kan vagtchefen ikke sige på nuværende tidspunkt.

To tog holder lige nu stille ved stationen, og det var lokoføreren i det ene tog, der anmeldte personpåkørslen.

DSB oplyser på sin hjemmeside, at der ingen tog kører mellem Nivå og Helsingør indtil videre.

- Et tog har påkørt en person ved Nivå. Derfor kører der ingen tog mellem Nivå og Helsingør indtil videre. Vi kører med Togbusser i stedet for. De første Togbusser er fremme i Helsingør og Nivå omkring kl 22.15. Du må regne med en længere rejsetid, skriver DSB på hjemmesiden.