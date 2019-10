To millioner er for lidt til 0-2 års området, mente Charlotte Bie (LA) , men da partiets spareforslag blandt andet var fjernelse af tilskuddet til institutionernes madordning og afskaffelse af pensionistskovturen, stod hun alene med sine prioriteringer. Foto: Allan Nørregaard

LA gik, fordi børn ikke fik penge nok

- Jeg synes, at hvis børneområdet skal have et løft, skal det være et løft, som kan mærkes ude i institutionerne. Fire en halv ekstra pædagogstillinger er ikke nok til en hel kommune, og jeg havde forslag til besparelser, der kunne finansiere det. Jeg ville have sparet tre millioner kroner over budgetperioden til politikernes forplejning og studieture, og jeg ville have sparet den årlige pensionistudflugt væk. Jeg mener heller ikke, at vi skal have en kommunal støttet frokostordning i daginstitutionerne. Du kan godt give dit barn en madpakke med, men du kan ikke give det en pædagog med i børnehave, forklarer Charlotte Bie om det snit, som hun kæmpede for.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her