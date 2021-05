Louise Mehnke er højdespringeren på opstillingslisten - fra en 13. plads til den 3. plads, som Hans Nissen i mange år har haft. Per Frost Henriksen er igen at finde som nummer 2 på listen. Pressefoto

Kvinderne er stemt opad på listen - og én af dem er borgmesterens datter

For fire år siden var der kun to kvinder placeret i top 10 på den socialdemokratiske opstillingsliste i Fredensborg Kommune.

Listen blev offentliggjort onsdag aften efter en periode, hvor partiforeningens medlemmer har kunnet stemme på kandidaterne. Per Frost Henriksen beholder sin 2. plads på listen, og Hans Nissen rykker et trin ned på en 4. plads - han har ellers i mange år haft en placering som nummer 3, men den plads tages nu af Louise Mehnke, der blev valgt til byrådet i 2017 - dengang opstillet som nummer 13 på listen.

- Vi er glade for at Socialdemokratiet kan mønstre en bred og stærk liste med nye spændende navne og de meget rutinerede kræfter igen stiller sig til rådighed. Borgmester Thomas Lykke Pedersen har et stærkt hold klar til kommunalvalget den 16. november 2021, udtaler Lasse Lynæs, formanden for kandidatudvalget for socialdemokratiet i Fredensborg, i en pressemeddelelse.