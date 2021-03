"Kunne det ikke være fedt at have denne udsigt?," spørger Vivien Middelboe og Laila Nielsen, der drømmer om at skabe et bofællesskab for seniorer i Nivå. Foto: Peter Mailand

Kvinder på jagt efter grund: Vil skabe bofællesskab for seniorer

En gruppe kvinder er gået sammen om opføre et nyt bofællesskab for seniorer i Nivå. Nu efterlyser de andre bofæller

Fredensborg - 11. marts 2021 kl. 06:45 Af Peter Mailand

Drømmen om et bofællesskab for seniorer i Nivå har indtil videre fået syv kvinder til at gå sammen om projektet. Det fortæller Vivien Middelboe der tog initiativ til Nivå Seniorbofællesskab, som hun er projektleder for.

"Jeg har gået med ideen i et stykke tid for jeg er 64 år og har ingen børn, og så tænkte jeg, at det kunne være rart, hvis der var andre, der ville være med, så vi kunne skabe noget sammen," siger hun og tilføjer: .

"Ideen er, at skabe et sted, hvor der er masser af plads til fællesskab, både ude og inde, men hvor man også har mulighed for at trække sig tilbage til sin egen hule", siger hun.

Derfor efterlyste hun andre bofæller på facebook, og indtil videre har seks andre meldt sig til at lede projektet.

Målet er at samle 20-25 seniorer til bofællesskabet.

Mange interesserede Selvom Fredensborg Kommune har et bofællesskab på tegnebrættet i Fredensborg, så er Vivien Middelboe dog ikke bange for, at hun ikke kan samle nok seniorer til projektet.

"Det jo ikke alle der vil bo i Fredensborg, og da Seniorrådet for to år siden satte fokus på bofællesskaber for seniorer på et møde på rådhuset dukkede knap 400 personer op," siger hun og fortsætter:

"Da jeg slog det det op på facebook i Rungsted og Hørsholm, var der 15-20 personer der henvendte sig, så det bliver ikke noget problem at finde interesserede," siger hun.

Vivien Middelboe nævner også Plushusene, der er et bofællesskab under opførsel i Nivå - og som er for alle - også børnefamilier.

"Børn kan jo være højtråbende, og det er ikke altid sagen", siger hun og tilføjer:

"Desuden opfører de rækkehusene i to etager og det dur bare ikke når man er senior. Desuden tænker vi, at det skal være lejeboliger," siger hun.

Lun på Stark-grunden Står det til Vivien Middelboe skal bofællesskabet opføres på Stark-grunden i Nivå.

Grunden blev for nyligt opkøbt af en ejendomsudvikler, og nu efterlyser Vivien Middelboe, ejeren for at undersøge mulighederne for et samarbejde.

"Grunden er på 13000 kvadratmeter, og der tænker jeg at man kan lave noget interessant," siger hun.

Selvom grunden er udlagt til erhverv, så mener Vivien Middelboe ikke, at det er et problem.

"Det tager omkring et halvt år at ændre en lokalplan, så det er ikke uoverskueligt, " siger hun.

Kvinderne har desuden fået opbakning til projektet der anslås til at løbe op i knap 100 millioner kroner fra Fredensborg Kommune, Seniorrådet og Ældre Sagen i Fredensborg.

Plan a og plan b Lykkedes det ikke, at få en aftale med ejeren af Stark-grunden har Vivien Middelboe en 'plan b'.

"Glipper det med opkøberen af starkgrunden, har vi indgået et samarbejde med projektet almenr.dk, der hjælper med at etablere bofællesskaber i hele landet. De vil hjælpe os hele vejen gennem projektet, men med en anden grund i Nivå," siger hun.

Vivien Middelboe håber dog, at det bliver plan a:

"Hvis vi kan få fat i ejendomsudvikleren der ejer Stark-grunden og vi sammen kan stable projektet på benene, så er det jo ikke sikkert, at vi behøver at gå igennem almenr.dk." siger hun.

Selvom Vivien Middelboe ikke tidligere har arbejdet med lignende projekter, er hun ikke i tvivl.

"Jeg forventer, at det er færdigt i 2023-24," siger hun.