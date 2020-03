Kvinde ville flygte fra Rema 1000

I Rema 1000 på Egevangen i Kokkedal blev to kvinder standset tirsdag klokken 14.12. De havde stjålet varer fra butikken. Den ene kvinde forsøgte at flygte, og en patrulje kørte derfor til stedet.

Her kunne betjentene konstatere, at de to kvinder, henholdsvis en 45-årig og 61-årig fra Kokkedal, i forening havde stjålet kød, kaffe og kakaopulver fra butikken, og de blev derfor begge sigtet for butikstyveri, oplyser Nordsjællands Politi.