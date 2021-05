Kvinde sigtet for brandstiftelse

En 36-årig kvinde fra Kokkedal er sigtet for forsætlig brandstiftelse, efter at politi og brandvæsen lørdag aften klokken 23.46 rykkede ud til Skovengen i Kokkedal.

Her var der anlagt et bål lige op af et skur, og ilden havde, da brandfolkene nåede frem, godt fat i både skurets væg og halvtag. Det oplyser Nordsjællands Politi.