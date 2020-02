Kunstnere pynter tomt posthus

- Vi forestiller os, at projektet vil være til glæde for de forbipasserende og ikke mindst byens borgere, som har ventet så længe på, at der kommer liv i bygningen, skrev kunstgruppen UniArt forud for udsmykningen.

Posthuset har stået tomt i mere end 10 år, men i januar var der gode nyheder. Her besluttede byrådet i Fredensborg Kommune at give borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) mandat til at forhandle med ejeren om at leje bygningen for at indrette et nyt sundhedshus. Det vil både give bygningen nyt liv og afhjælpe flere års problemer med lægemangel, er håbet.