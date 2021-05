Karen Borch maler naturen og alle dens detaljer, og så har hun et helt klart budskab: Hyld den og pas godt på den. Det er vigtigt. Foto: Aage Knak

Kunstner vil minde folk om at passe ordentligt på naturen

Fra weekenden bliver det muligt igen at gå på opdagelse i KulturStationens galleri. Her udstiller Karen Borch sine værker, der stiller skarpt på naturens fantastiske detaljer.

Fredensborg - 03. maj 2021 kl. 10:05 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Flotte akvareller og oliemalerier på lærreder i lyse farver og med motiver fra naturen er netop hængt op i galleriet i KulturStationens kælder. De giver rummet en varm udstråling, og det er nemt at falde i staver over de fine små detaljer, der giver billederne tusindvis af indgange. Udstillingen åbner først i næste weekend - lørdag den 8. maj - men allerede nu, har jeg været så heldig, at få lov til at komme forbi. Ikke mindst for at se de flotte værker, men også for at få en snak med kvinden bag: Kunstner, illustrator og børnebogsforfatter, Karen Borch.

Værn om naturen Det er et stort maleri med en efterårsgul skovbund og et par råger, der først fanger mit blik. Det er stort og varmt, og så er det fyldt med fine finesser.

Naturen går igen i alle Karen Borchs værker, og dét er på ingen måde en tilfældighed. For hun er optaget af naturen, af roen og det uforstyrrede, og hun har en tilgang til den på lidt samme måde som i romantikken: At den er noget guddommeligt, som vi skal passe på.

Derfor kan hun også blive edderspændt rasende, når hun ser, hvordan mennesker ødelægger den.

Med den her udstilling håber hun, at hun kan løfte naturen, tale dens sag og minde folk om, at man skal passe på den.

- Jeg vil gerne hylde naturen, og selvom det måske ikke står skrevet tydeligt i værkerne, så vil jeg gerne puste til debatten om, hvordan vi behandler vores natur. Når jeg går en tur, så kan jeg blive helt bange for, om den mon også ser sådan ud, når jeg kommer igen, fortæller hun og tilføjer, at udstillingen går godt i spænd med, at Fredensborg Kommune har meldt sig til konkurrencen om Danmarks vildeste kommune.

- Jeg synes, det er var en fin anledning til en udstilling om naturen, og jeg synes, det er så godt, at vi er med i konkurrencen.

Fragmenter og helhed Inspirationen til de mange værker har hun fundet på sine mange gåture i det fri. Egentlig er det ofte den samme tur, hun går igen og igen, men der er altid nye ting at lægge mærke til. Nogle gange er det en lille gren eller et enkelt blad, der fanger hendes opmærksomhed, og så gengiver hun det gerne i billeder af fragmenter af naturen.

Otte eksemplarer af disse hænger på galleriets endevæg. Med en stribe af stærke farver i bunden fanger de min opmærksomhed. Baggrunden er hvid, og så pryder enkelte grene, blade og blomster ellers forgrunden. De er så detaljerige, at det på afstand ligner ægte blade i pres.

Andre gange er det en helhed - der fanger Karens Borchs blik, og som senere bliver til et værk - som rågerne i skovbunden, for eksempel.

Lige fra Skagen Hun tager sig en kort tænkepause, da jeg spørger hende, hvor interessen for maleriet og akvarellerne kommer fra, og så svarer hun, at det nok startede allerede, da hun i sine yngste år, var på ferier i Skagen. Her var ikke mindst skagensmalerne at lade sig inspirere af, men også den flotte og helt unikke natur med hav, sand og smukke planter.

- Der er de her malerier af stranden - der har et langt format. Dem har jeg også givet mig i kast med, siger hun og smiler.

År senere kom hun ind på kunsthåndværkerskolen, hvor hun lærte at tegne og illustrere, og siden tog hun et år på Gerlesborg Kunstskole i Sverige, hvor akvarellerne var på skoleskemaet.

- Min passion for at tegne og male voksede nok meget her. Det blev ligesom min levevej, siger hun.

I dag arbejder hun som fast illustrator på ugebladet Hjemmet, ligesom hun illustrerer børnebøger og maler.

Udstillingen på KulturStationen kan opleves fra 8. maj til 20. juni.

Det kræver et gyldigt coronapas at komme ind.