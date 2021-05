Kunstner udsmykker café

Tirsdag den 11 maj får caféen No. 16 i Fredensborg besøg af kunstneren Sigrid Svane fra Hillerød. Her vil hun male et af sine typografiske tryk i fri hånd på en af de store butiksruder i caféen og butikken. Værket der skal pryde vinduet ud mod gaden er et motiv med en kaffekande med ord som: sukker, knald, aroma og pause.

Det foregår fra kl. 9 og forventet slut ca. kl 11.30. Efterfølgende bliver værket 'hængende' på ubestemt tid men kan i hvert fald ses i Jernbanegade indtil midten af juni, fremgår det af en pressemeddelelse.