Marken anlægges i samarbejde med unge 'kunstambassadører', som her er i gang med at klargøre kartoffelmarken. Foto: David Kahr

Kunstner og michelinkok står bag museums nye kartoffelmark

Nivaagaards Malerisamling har netop købt en 900 m2 stor grund vest for Nivåcenteret og nu inviterer museet alle borgere i Nivå til at dyrke kartofler på marken henover sommeren.

Dahn Vo kom hertil som flygtning fra Vietnam og Puglisi fra Sicilien. De arbejder i hver deres felt, men er begge optaget af natur og dyrkning af jorden. Det er ønsket fra dem begge, at kartoffelmarken skal bidrage til en større forståelse for lokalproduktion af fødevarer, naturens tilstand, bæredygtighed og socialt samvær.

Puglisi peger på, at vi i denne del af verden opfatter kartoflen som noget meget dansk, men den er - som alt muligt andet - kommet til os udefra og er en af de mest internationale råvarer. Kartoffelmarken lægges med ca. 35 kartoffelsorter med forskellig smag, former og farver.

Hjælp fra elever på Nivå Skole

Når kartoflerne skal hyppes, luges, vandes og høstes, bliver det med hjælp fra de lokale børn og deres familier og naboer. 0.-1. klasserne fra Nivå Skole er med til at lægge nogle af de første kartofler i maj, kombineret med undervisningsforløb om kartoflen.

De unge kunstambassadører fra projektet 'Hjemme i kunsten' hjælper under hele forløbet med arbejdet i kartoffelmarken. Og Nivå Nu laver sammen med lokale beboere mad over bål, når der serveres gratis mad til hyppedagene, mens drengene fra Mind your own business serverer kaffe og donuts til alle, der hjælper til på læggedagen.