Se billedserie Vi har brug for andres blik for at finde ud af, hvem vi er - også under en pandemi. Derfor er det så vigtigt at holde kulturlivet åbent, mener museumsdirektør Poul Erik Tøjner, der opfordrer til at komme på museet tidligt om morgenen eller om aftenen, hvis man ønsker et museum med færrest mennesker. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Kunsten at overleve vinteren uden at blive Corona-gak-gak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kunsten at overleve vinteren uden at blive Corona-gak-gak

At isolere sig og tænde for fjernsynet kan synes som den letteste vej igennem Corona-krisen, men museumsdirektør Poul Erik Tøjner vil vise en anden vej: Kunst og kulturliv giver os mulighed for at rejse ud i verden uden at bevæge os mere, end restriktionerne tillader.

Fredensborg - 28. oktober 2020 kl. 08:08 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Han har allerede fortalt det en milliard gange (næsten), og nu bliver det gentaget endnu engang for avisens læsere. Historien om den jyske mand, som museumsdirektør Poul Erik Tøjner læste om i et debatindlæg. Manden fortalte, at han savnede børnebørnene under Corona-nedlukningen, men børnene sagde til ham, at han skulle passe på sig selv og dermed lægge år til sit liv.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger