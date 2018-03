Forældreengagementet er stort hos de forældre, der har børn på Karlebo Skole. Her er der arbejdsweekend i 2016. Problemet er blot, at der er for få børn - og for mange fravælger skolen i Karlebo. Fire børn er indskrevet i børnehaveklassen efter sommerferien. Foto: Allan Nørregaard

Kun fire elever søger truet landsbyskole

Fredensborg - 14. marts 2018 kl. 05:45 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udeskolen i Karlebo er for alvor truet efter endnu et år, hvor kun fire nye børn starter efter sommerferien. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I landsbyen Karlebo er der ingen børnehaveklasse på skolen. Den er slået sammen med 1. klasse og 2. klasse, fordi skolen har så få elever.

Der går i øjeblikket 38 elever på udeskolen i landsbyen Karlebo, og efter sommerferien starter der blot fire nye elever. Alt for lidt, fastslår Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Skole.

- Vi har politisk den holdning, at der skal være et godt skoletilbud i Karlebo. Derfor skal vi finde ud af, hvad vi kan gøre for at tiltrække flere elever til skolen. 38 elever er ikke nok. Så skal skolen ikke være der, siger han.

En gruppe aktive forældre kæmper videre for at øge elevtallet og mener stadig, at det er muligt. Næste år er børneårgangen større, og kommunen har lovet fremover at gøre mere reklame for det lille, trygge skolemiljø, der har gode faciliteter til udeskole.

- Kommunen har alle muligheder for at gøre udeskolen i Karlebo til en god historie, siger Charlotte Sand, formand for Forældreforeningen Karlebo.

Udeskolen i Karlebo er en del af Fredensborg Skole og fungerer som udeskole for elever fra en skole i selve Fredensborg. Læs mere om emnet i Frederiksborg Amts Avis onsdag den 14. marts

