Kulturforsyningen gør status på et særlig år

»I årets løb har vi også brugt tid og kræfter på at Fredensborg Kommune kunne få tilladelse til at opstille et mindesmærke på Peder Mads Strand for hjælpen til forfulgte jøder i oktober 43«, skriver Søren Spies i årsberetningen for Kulturforsyningen. Foto: Kenn Thomsen

