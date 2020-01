Krypteret narkomiljø opløst

Politiet optrevlede sidste år et større narkomiljø omkring Fredensborg, hvor sælgere og chauffører brugte krypterede beskeder. Foto: Allan Nørregaard

Fredensborg - 04. januar 2020 kl. 04:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den populære app »Wickr« giver mulighed for at sende krypterede beskeder, og den har gjort sit indtog på narkomarkedet i Nordsjælland. Men det er ingen garanti for ikke at blive dømt.

Det viser politiets optrevling af et narkomiljø omkring Fredensborg, hvor en 20-årig mand før jul blev idømt seks år og seks måneders fængsel for besiddelse af 2,26 kilo heroin, som senere blev fundet i en lejlighed i bymidten i Fredensborg. Manden, der har nægtet sig skyldig, blev dømt, selvom politiet ikke har kunnet rekonstruere salgsforløbene med teleoplysninger. Al kommunikation er nemlig sket via app'en »Wickr«, der giver både sælger og køber mulighed for at skrive krypterede beskeder, der forsvinder efter kort tid.

- Vi har set to ting, der har revolutioneret markedet for distribution og salg af narko. Den ene er krypterede tjenester som Wickr, og det andet er kryptomarkedet, hvor betalingen foregår med bitcoin. Både sælger og køber oplever de nye tekniske muligheder som forbundet med langt mindre risiko for at blive opdaget og straffet, men om det i virkeligheden er sådan, ved vi endnu ikke med sikkerhed. Det er noget, vi forsker i, siger Kim Kristian Møller, kriminolog ved Malmø Universitet.

- Krypterede beskeder i en app som Wickr giver sælger og køber den fordel, at der ikke behøver at være en fast lejlighed, hvorfra salget sker - og det behøver heller ikke ske på samme faste plads. Derfor er det sværere for politiet at efterforske, forklarer Kim Kristian Møller, der samtidig understreger, at det er for tidligt at konkludere, at politiet er blevet dårligere til at opklare narkokriminalitet.