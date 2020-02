Kokkedalskole Øst. 260614 Foto: Allan Nørregaard

Kritik af flytning: Svar på forældrenes 10 spørgsmål

Fredensborg - 20. februar 2020

Forældre med børn i Broengens institutioner har stillet 10 spørgsmål til politikerne. Nu er der kommet et svar fra Børne- og Skoleudvalget.

Kære forældre Allerførst rigtig mange tak for jeres spørgsmål til den politiske beslutning om flytning af Broengens institutioner til lokaler på Kokkedal skole. Jeres spørgsmål vidner både om et behov for at få svar på, hvordan kommunen vil sikre, at en ny institution bliver mindst lige så god som Broengens institutioner, og en optagethed af at institutionen også i fremtiden bevarer en høj kvalitet i de fysiske rammer. Der er ingen tvivl om, at I sætter enorm pris på de nuværende institutioner og den høje kvalitet de skaber for jeres børn. Det er vi glade for.

I har stillet 10 yderst relevante spørgsmål om flytningen. Tak for dem. De vidner om engagement og at I allerede nu gerne vil være en vigtig del af den kommende inddragelsesproces. Vi har nedenfor forsøgt at svare så godt, vi nu kan på dette tidlige tidspunkt i processen. Svarene er skrevet ind under hvert spørgsmål.

Helt indledningsvist er det vigtigt at understrege, at vi alle er optaget af at skabe de bedst mulige rammer for vores børn, og at det sker i tæt samspil med jer. Derfor har vi politisk besluttet, at inden vi går i gang med ombygningen, vil der være en proces, hvor både I som forældre og medarbejderne bliver inddraget. Vi skal naturligvis have afdækket, hvad der skal til for at skabe de bedst mulige rammer for jeres børn og for medarbejderne både fysisk og pædagogisk, så det unikke, der er i dag i børnehusene Kokkedals dna, fortsat er unikt og stærkt, når de nye faciliteter tages i brug. En proces, som vi allerede har god erfaring med på Kokkedal Skole om etablering af nye læringsmiljøer og i Nivå i forbindelse med Generationernes Hus.

Spørgsmålene fra jer lyder:

1.: Hvordan er I nået frem til at en flytning af Broengen kan klares for 18 millioner kroner? Når man kigger på skolens stand og brug i dag, skal der ikke tænkes længe, før man begynder at overveje om dette er nok til at skabe et ordentligt miljø for vores børn.

Beløbet er baseret på det bedst mulige skøn af omkostninger til ombygning ud fra den viden, vores kommunale ejendomscenter har om bygningen i dag.

2.: Spor F på Kokkedal Skole er i dag, som resten af skolen, næsten udelukkende bygget i cement og man har tilmed også en første sal med lokaler. Hvor meget er der afsat til at sikre, at dette lever op til gældende regler for sikkerhed? Er der ligeledes taget højde for at leg for små børn primært foregår på gulvet og ikke ved borde?

De 18 mio. kr. er ikke underopdelt i budget til sikkerhed, bygningsdrift, køkken mv. Men det er klart, at lokalerne vil skulle gøres klar til en ændret brug, der også kan have betydning for belægninger, eventuelle rumopdelinger, aldersopdelte miljøer mv. I ejendomscenterets samlede skøn er der taget i udgangspunkt i erfaringer med udgifter til ombygning af lokaler generelt og naturligvis deres umiddelbare kendskab til lokalerne på Kokkedal Skole. Detailberegninger kan først ske, når den planlagte inddragelsesfase er afsluttet. Fasen skal sikre, at ønsker og behov til indretning af faciliteterne er afdækket og beskrevet. Først herefter kan vi begynde at danne os et overblik over, hvordan de 18 mio. kr. til istandsættelse skal anvendes.

3.: På Øst skolen, hvor lokalerne ligger, holder de store klasser til. Hvad har I tænkt jer at gøre ift. at mikse store skolebørn med helt små vuggestuebørn? Hvordan vil man undgå for meget støj og løbende skolebørn, der kan stresse vuggestue og børnehavebørn i deres dagligdag?

I beslutning om flytning af institutionen er der ikke politisk taget beslutning om den konkrete fremtidige organisering. Ledelsen i børnehusene er allerede begyndt at drøfte dette spørgsmål. De er fuldt opmærksomme på, at det kan være vanskeligt at skabe den nødvendige ro omkring de mindste børns hverdag, søvnbehov mm. Beslutning om den konkrete organisering vil afvente resultatet af den kommende inddragelsesproces for at sikre, at både barnets, forældrenes, medarbejdernes og ledelsens perspektiver er afdækket.

4.: I dag tilbydes alle vores børn i Børnehusene Kokkedal ernærende økologiske måltider lavet fra bunden af. Det er med til at sikre, at alle børn på tværs af samfundslag har den bedste base for at lære og udvikle sig. Måltiderne laves i køkkenet i netop Broengen. Hvad skal vores børn tilbydes i fremtiden, og er der budget til at få lavet nyt køkken i en anden institution, så kvaliteten af tilbuddet til vores børn ikke forringes?

Børnene i Børnehusene Kokkedal skal naturligvis også efter flytningen have de samme muligheder for ernærende økologiske måltider lavet fra bunden som i dag. Det økologiske fælleskøkken og den daglige dialog om kosten og måltiderne mellem det pædagogiske personale og med jer forældre er jo netop en vigtig del af Børnehusene Kokkedals DNA. Det skal også fortsætte efter flytningen. Hvordan vi bedst muligt sikrer det, vil indgå i forberedelsen.

5.: I dag sover alle vores børn deres lur i naturskønne og rolige omgivelser. De nye lokaler ligger ud til Holmegaardsvej og Holmegaardscenteret, ligesom man må man antage, at skoleklasserne stadig leger lettere højlydt i deres frikvarterer - skal Broengens børn nu finde deres ro i trafik-os og larm?

Også denne problemstilling skal helt naturligt afklares, så vi sikrer den bedst mulige ro for børnene.

6.: I dag tilbydes alle børn i Børnehusene Kokkedal et naturforløb i det grønne værksted, hvor de blandt andet udvikler deres kompetencer indenfor science. Det grønne værksted er en del af Broengen. Hvordan sikrer I, at vores børn stadig får muligheden for at deltage i lignende forløb, så dagstilbuddets kvalitet ikke forringes?

Både vi og ledelsen i Børnehusene Kokkedal er optaget af at bevare det grønne værksted som en vigtig del af det pædagogiske miljø. Det er en del af deres DNA. Den kommende proces vil afdække, hvor den bedste placering er i fremtiden.

7.: I dag er der ikke rigtig en legeplads på skolen - og da slet ikke én, der matcher behovene for børnehave- og vuggestuebørn. Hvor meget er der lagt ind i budgettet for at sikre, at områdets børn stadig kan nyde frisk luft og leg, mens de udvikler deres motoriske kompetencer?

Ud over de 18. mio. kr. der er afsat til istandsættelse af lokaler, er der afsat 1 mio. kr. til at sikre gode udearealer jf. budgetforliget 2020 - 2023.

8.: I dag er områdekontoret at finde på Broengen, hvor man nyder en central plads i forhold til områdets andre institutioner. Hvor flyttes det hen?

Formentlig vil områdekontoret flytte med over på skolen. Både fordi der vil være plads, og fordi det vil være vigtigt for ledelsen særligt i etableringsfasen af den nye institution at være fysisk tæt på de medarbejdere og forældre, som skal flytte til de nye faciliteter.

9.: Broengen og Blomsterengen ligger i dag midt i et fantastisk naturområde. Det betyder at selv vores helt små vuggestuebørn ofte kommer på tur ud i naturen. Desuden er det også oplagt for de lidt store børn at besøge blandt andet åen og udforske livet i vandet. Hvordan sikrer I, at vores børn stadig får disse muligheder?

Vi skal sammen med ledelse og medarbejderne i Børnehusene Kokkedal også fremover finde gode løsninger, der sikrer, at børnene fortsat vil få mulighed for at udforske åen og livet i vandet.

10.: Som vi forstår det, flyttes institutionen for at få 'mangfoldigheden til at trives', og så er en velkommen fordel ved dette, at I sparer i budgettet. Men er dette ikke netop budget-besparelsen og ikke mangfoldigheden, I har haft for øje ved denne beslutning? Eller bunder beslutningen i manglende kendskab til et børnepasningstilbud, som allerede er mangfoldigt, og som netop fungerer som bindeled mellem Kokkedals midte og parcelhuskvartererne i hver ende?

I dag lejer kommunen bygningerne af boligselskabet 3B. Det er med budgetforliget forudsat, at de op mod 3 mio. kr. vi i dag betaler i husleje, kan anvendes på området fx til ansættelse af flere pædagoger. Så det handler ikke om, at vi har besluttet en besparelse på 3 mio. kr. men at bruge de frigivne midler til velfærd frem for leje af bygninger.

Med venlig hilsen

på Børne- og Skoleudvalgets vegne



Udvalgsformand Per Frost Henriksen

