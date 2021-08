Her ses Skovgården i slutningen af 2019 - før Corona, før rekrutteringsproblemer, før klageregn fra borgerne. Men var grundstenen til problemerne allerede lagt dengang, fordi politikerne vedtog, at to værelser på rehabiliteringsafsnittet skulle dele badeværelse - og fordi arkitekturen er forkert? De spørgsmål bliver nu rejst. Foto: Allan Nørregaard

Kritik: Det var smurt ind i afføring næsten dagligt

Anne-Marie Klitgaard er for en uge siden hjemvendt fra et ophold på Skovgården. Hun undrer sig over, hvorfor ingen har set, at deletoilet er en dårlig idé.

Anne-Marie Klitgaard vendte tirsdag i sidste uge hjem efter et knap fem uger langt ophold på Skovgårdens Rehabiliteringscenter, og ligesom mange andre har berettet før hende, så mener hun også, at der er noget galt på stedet.

Hun ser et ledelsesproblem - at der mangler nogen til at tage det overordnede ansvar og til at holde overblik over, hvem, der gør hvad - men hun oplever også, at indretningen af stedet slet ikke fungerer.

Her tænker hun særligt på, at beboerne deler badeværelse og toilet to og to, og lige netop det kræver i hendes øjne, at personalet har overskud - og luft i programmet til at tage sig af toiletforholdene - og det oplevede Anne-Marie bestemt ikke var tilfældet under sit ophold.