Krimiaften på Louisiana med Janni Pedersen og Kim Faber

Tirsdag den 4. august klokken 18.30 gæster de to forfattere Parkscenen, hvor de i samtale med Louisiana Live-vært Marc-Christoph Wagner kommer ind på spørgsmålene - Hvordan hænger fiktion og virkelighed sammen? Er krimigenren et spejl af vores samfund? Og hvordan er det at skifte fra at beskrive til at opdigte verdenen?