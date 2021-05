Hvis der er mistanke om seksuelle krænkelser af børn, må institutionerne ikke selv tackle sagerne - de centrale medarbejdere på rådhuset skal orienteres med det samme. Kommunen har ingen aktuelle sager om krænkelser på institutionerne, og sagen fra årene 2008-2015 kom som en stor overraskelse for kommunen, da den blev politianmeldt. Foto: Allan Nørregaard

Krænkelser af børn: Ingen nye sager, og gammel sag kom uventet

Fredensborg - 27. maj 2021 kl. 07:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Sagen om grooming i fritidsklubben Basen kom som en overraskelse for Fredensborg Kommune, da en nu 32-årig mand sidste år blev varetægtsfængslet og senere dømt i marts i år.

Og der er da heller ingen aktuelle sager om overgreb, fortæller kommunen.

Frederiksborg Amts Avis har spurgt, da sådanne sager jo engang imellem opstår ude i de danske kommuner.

- Nej. Kommunen har ikke kendskab til aktuelle sager om seksuelle krænkelser af børn eller unge i kommunens institutioner, oplyser kommunen i et skriftligt svar.

Krænkelse blev i så fald løst internt I artiklen i sidste uge fortalte den 21-årige kvinde og hendes far, at ledelsen på Basen allerede i 2016 fik kendskab til en af de tre sager, der i marts i år førte til en dom på halvandet års fængsel til den mandlige pædagogmedhjælper.

I så fald er den sag blevet håndteret internt i institutionen, da pædagogmedhjælperens ansættelse angiveligt stoppede på det tidspunkt.

- Vi har ingen sag herom i vores journaler. Den daværende/forhenværende leder har ikke indberettet en eventuel sag til sin leder - hvilket vedkommende skulle gøre ifølge vores regelsæt, hvis der var mistanke om krænkelse, oplyser Fredensborg Kommune.

- Der eksisterer et vedholdende rygte om, at der på en af jeres skoler er blevet ansat en mandlig medarbejder/pædagog/pædagogmedhjælper uden tjek af børneattest - hvor det efterfølgende viste sig, at manden var dømt for krænkelser. Er det korrekt?

- Vi har en klar og fast procedure for ansættelsesprocessen med indhentning af børneattester. Vi har viden om en enkelt sag, hvor der for nogle år siden - i strid med vores regler - er ansat en medarbejder uden at der er indhentet børneattest.

- Der blev på den baggrund foretaget en skærpelse af vores regler, således at ansættelseskontrakt ikke længere kan udarbejdes før børneattesten er indhentet. I den konkrete sag med fejl i foreligger der ikke dokumentation for at indhentning af børneattest ville have ført til, at der ikke var sket ansættelse, oplyser Fredensborg Kommune i et svar.