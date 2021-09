Kræft stopper S-profil: Jan Pold trækker sig fra valgkampen

"Min familie og jeg har brug for at koncentrere os om, at jeg bliver rask, derfor har jeg trukket mig fra den Socialdemokratiske liste. Der skal fuld fokus på behandlingsforløbet, der er i fuld gang," siger han i en pressemeddelelse.

"Vi er kede af at Jan er blevet syg, men har stor forståelse for, at konsekvensen er, at han trækker sig fra opstillingslisten, men glæder os over, at Jan har tilkendegivet, at han stadig er en del af A-holdet og at han bakker op, hvor det er muligt i valgkampen," siger han og tilføjer:

"Jan har gode menneskelige egenskaber, der styrker A-holdet og er samtidig en fremragende formidler og idemand, der kan føre ting ud i livet, se bare løbebegivenheden Esrum Sø Rundt. De kompetencer er vi glade for at Jan stadig deler med os," siger han videre.