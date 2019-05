Politikerne undgår ikke, at debatten om Per Gyrum Skolen kommer til at handle om mere end blot det juridiske plangrundlag. Sagen kommer også til at handle om, hvordan Nivå skal udvikle sig på sigt. Foto: Allan Nørregaard

Kradse høringsvar afspejler konflikt mellem skole og naboer

Fredensborg - 02. maj 2019 kl. 10:12 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tonen er barsk i den debat, hvor villaejernes glæde ved privatskolen støder mod naboernes frustration over støj og trafik på den vej, som boligselskaberne betaler for at vedligeholde. Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der torsdag bringer et større tema om udvidelsesplanerne for Per Gyrum Skolen i den gamle Niverødgård hovedbygning på Mariehøj i Nivå.

»På samme måde som japansk pileurt vil Per Gyrum Skolens aktiviteter brede sig til de omkringliggende arealer. Hverken aftaler, begrænsninger eller hegn vil kunne forhindre denne udvikling«, står der i et høringssvar.

Et andet lyder:

»Jeg har intet imod skolebørn, men vores område kan ikke klare det store pres, det lægger på vores beboelsesområde, at der nu ligger en skole midt i et beboerområde. Det er nemt at komme med gode ideer, når man ikke selv bor i det område. Lyt til os, der bor her!!«

En tredje beboer skriver:

»Når ledelsen er arrogante, smitter det af på forældre og især børn. Forældrene har ingen pli, når de om morgenen kører helt op til skolen med deres børn, og børnene tager det ikke seriøst, når de bliver bedt om at dæmpe stemmerne«.

Da høringsperioden var udløbet, var der kommet 52 høringssvar, og langt størstedelen er imod en udvidelse af Per Gyrum Skolen. Størst er protesterne fra de nærmeste naboer, men der har også været en koordineret indsats for at få beboerne til at indsende høringssvar, herunder med en skitse til kritikpunkter. I forlængelse af det lavede Per Gyrum Skolen sin egen opfordring til forældrene, hvilket har givet 32 ekstra høringssvar, der er meget positive for en udvidelse. Et mønster tegner sig - jo længere væk fra skolen, jo større opbakning til en udvidelse.

På en villavej i Humlebæk skriver et ægtepar, der har et barn på skolen, at de støtter skolens udvidelsesplaner og mener, at det er et plus for området. I et andet forsinket høringssvar skriver et forældrepar fra Åtoften, hvordan de efter otte år i Nivå var ved at flytte, fordi hverdagen på Nivå Skole ikke lige fungerede for dem - men Per Gyrum Skolen fik dem til at blive i området. Skolen holder på børnefamilier, lyder synspunktet, der går igen, og det findes også i bemærkninger fra forældre, der bor i de almene boligområder i kommunen.

Vigtigt for hussalg

Dermed undgår politikerne ikke, at debatten om Per Gyrum Skolen kommer til at handle om mere end blot det juridiske plangrundlag. Her kan kommunen sige nej, men byrådet har altid en mulighed for at ændre kommuneplanen, vedtage en lokalplan og dermed sige ja.

Sagen kommer også til at handle om, hvordan Nivå skal udvikle sig på sigt. Et særligt høringssvar kommer fra ejendomsmægler Kim Svane, der efter 30 år i Nivå understreger, at en privatskole har stor betydning for at tiltrække ressourcestærke skatteborgere.

»Mange kunder spørger selvfølgelig til Nivå Centret, men næsten lige så mange er interesserede i at få oplysninger om skoler i området. Her er det et stort plus for området, at jeg kan fortælle om velfungerende kommunale skoler både i Nivå og Fredensborg, men trumfen kommer, når jeg kan oplyse, at der er private skoler i både Kokkedal (NGG) og i Nivå (Per Gyrum). Det er MEGET vigtigt, at der er disse alternativer til folkeskolen«, skriver han.