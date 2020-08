Kim Højgaard Rasmussen har tidligere skrevet spændingsromaner - nu har han kastet sig over de kortere fortællinger med 11 noveller inspireret af sit eget liv. Foto: Presse

Korte historier om dramatik og uheld i Afrika

Efter at have udgivet fire spændingsromaner i serien om den danske forretningsmand, Frank Grabowki, der kaster sig ud i store udfordringer i Afrika, er Kokkedal-forfatteren Kim Højgaard Rasmussen nu aktuel med den splinternye novellesamling »Fra Vallensbæk til Vestafrika«.

I den første novelle foregår der pirrende ting i et kolonihavehus, hvor forfatteren og to kammerater havde nogle spændende dage i deres barndom i 60'erne, mens resten af novellerne foregår i Afrika. Her har Kim Højgaard Rasmussen blandt andet ladet sig inspirere af en uheldig togtur i Tanzania, en dramatisk fyring af en medarbejder i Nigeria, en farlig landevej i Cameroun og en konflikt med myndighederne i Elfenbenskysten.