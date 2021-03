Se billedserie Nej, arbejdet med byudviklingsprojektet »Den Grønne Slotsby« er endnu ikke gået officielt i gang, men der sker forberedelser i området ved Bagerdammen, Langedammen og »Under Kronen«. Foto: Steffen Slot

Kort tid til slottets mærkedag: Den grønne by skal nok komme, også til tiden

Trods forsinkelse skal projektet den Grønne Slotsby nok blive klar til slottets 300 års fødselsdag, lover direktør Thomas Barfoed.

Fredensborg - 16. marts 2021 kl. 06:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Pileurt skal fjernes i Langedammen og ved Bagerdammen, og det arbejde er Nordsjællands Park & Vej i fuld gang med. Hvis den invasive art, pileurten, ikke er fjernet, når Langedammen og slottets forplads nyskabes, vil det på sigt ødelægge projektet.

Derfor er den indsats vigtig, og det er en af årsagerne til, at 1. spadestik til »Den Grønne Slotsby« er forsinket. Centralt står en nytænkning af Dronning Ingrids anlæg, en ensretning af Jernbanegade fra slottet og til selve gågaden og en skarpere markeret allé i forlængelse af Fredensborg Slot. Landskabsmæssigt understreger det fornemmelse af at gå på en bro med kig ned over Skipper Alle.

Desuden skal Bagerdammen have et højere vandspejl og ishuset flyttes over til »Under Kronen«, som kommunen har købt og sætter i stand til en ny forpagter. I øjeblikket foregår der anlægsarbejde nær ved Bagerdammen, hvor Fredensborg Forsyning arbejder med regnvandssystemet.

- Fredensborg Forsyning er i gang med at forberedelser til projektet, og »Under kronen« skal sættes i stand. Selve udbuddet af projektet er kompliceret, og det har været svært at skære helt præcist, og derfor er udbuddet lidt forsinket, siger direktør Thomas Barfoed, Fredensborg Kommune.

Direkte adspurgt siger han, at projektet bliver færdig til slottet og byens 300 års fødselsdag i 2022. Da de 275 år blev fejret i 1997, var det i oktober måned, oplyser han.

- Vi er meget opmærksomme på, at de centrale dele af projektet, og med det mener jeg først og fremmest de kommunale arealer foran slottet, skal stå klar til jubilæet. Tidsfristen vil indgå som et krav i udbuddet, og det er stadig planen, at vi er klar til slottets jubilæum.

Når Fredensborg Slot til næste år har eksisteret i 300 år, vil det samtidig være 10 år siden, at Realdania og Fredensborg Kommune gik sammen om et byudviklingsprojekt, der skulle binde slottet og byen bedre sammen.

