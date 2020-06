En ny bro mellem skolens to afdelinger bliver indviet om kort tid, og den er - udover at være praktisk og trafiksikker for børnene - et billede på, at skolens to afdelinger bliver bundet bedre sammen, fortæller skoleleder Kirsten Birkving. Nøjagtigt som det var tænkt, da skolen blev bygget i 1970'erne og 1980'erne. Foto: Kim Rasmussen

Kort fortalt med billeder: En skole i medvind

Efter sommerferien starter fire nye børnehaveklasser på Kokkedal Skole, og det er over 20 flere børn end ved opstarten sidste år.

Skolen er samtidig ved at blive moderniseret for 35 millioner kroner, der alene går til at skabe nye læringsmiljøer - et projekt skabt i samarbejde mellem politikere, forvaltning, forældre, lærere og elever.

På Kokkedal Skole har skoleleder Kirsten Birkving igennem årene altid kæmpet for hvert et fremskridt, fordi skolen ligger i et socialt broget område - her i 2020 er skolen, Coronakrise eller ej, inde i en periode med medvind.

Få den korte historie fortalt her i billeder - læs den tilknyttede baggrundsartikel, der er en sn.dk+ artikel.