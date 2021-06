Korrespondance gennem uskyldig kvinde fældede gerningsmænd

- Jeg er bare blevet brugt som en brik. De har jo kommunikeret gennem mig, forklarede en ung kvinde torsdag i retten i Helsingør. Foto: Ann-Sophie Meyer

I den omfattende sag, hvor to ud af tre tiltalte unge mænd blev dømt for en række forhold, blev en række beskeder en vigtig del af bevisførelsen. Men de blev ikke udvekslet direkte mellem de to dømte.

Fredensborg - 28. juni 2021

En 18-årig, 19-årig og 23-årig mand har været tiltalt i en lang række forhold, der blandt andet handlede om røverier på Cirkle-K tankstationerne i Espergærde og Nivå. Den 18-årige og 19-årige blev torsdag som beskrevet i avisen dømt, mens den 23-årige, der kørte bilen efter røverierne, blev frifundet.

Anklageren havde forud for retssagen haft travlt med bevisførelsen i den omfattende sag, og bland andet derfor var der afsat to dage til retssagen. I sin bevisførelse indkaldte anklageren et vidne, der absolut havde intet med røverierne at gøre.

- Jeg er bare blevet brugt som en brik. De har jo kommunikeret gennem mig, forklarede den unge kvinde.

Den 18-årige, der kender kvinden, havde skrevet til hende, at hun skulle skrive til den 19-årige for dernæst at svare, hvad den 19-årige efterfølgende meldte tilbage.

Der var tale om beskeder som »er ikke blevet taget« og »aktiv plan b«, hvilket anklageren mente var relateret til røverierne.

Det var også blandt det, retten lagde vægt på, da den dømte den 18-årige til ét år og fire måneders ubetinget fængsel og den 19-årige til to års fængsel.

Dommene skyldtes også en række andre forhold. Den 19-årige var eksempelvis tiltalt for våbenbesiddelse, hvilket han dog blev frifundet for, fordi retten ikke fandt, at en snapchat-video, der lige så godt kunne være klippet sammen, beviste, at han var i besiddelse af en telefon. Dog blev den 18-årige og 19-årige dømt for at røve tankstationerne med kniv, og den 18-årige blev også dømt i et andet forhold, hvor han var tiltalt for at true en socialrådgiver.