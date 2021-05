Konservative kandidater varmede op til valget

"Sign-waving i dag, er vores måde at gøre klar til at fejre demokratiets festdag om seks måneder," siger Jesper Tvilde i en pressemeddelelse.

"Det er en dejlig måde at møde borgere på en uformel måde, i et stærkt fællesskab, og gøre dem opmærksomme på, at vi er her og vi er klar til det kommende Kommunevalg," lyder det fra Jesper Tvilde.