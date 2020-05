Det er muligt, at selve bofællesskabet kan hedde Kongeparken, fordi politikerne ikke kan regulere det - men vejnavnet bliver næppe noget med konge. Her ses den seneste skitse til projektet, inklusiv en etape 2.

Kongeparken uden flertal for sit navn

Et nyt seniorbofællesskab er på vej i Fredensborg - det er blevet stiftet, og det ligger langs Kongevejen i Helsingør, En lokalplan for etape 2 er på vej i høring, og på dagens Fredensborg-sider kan man læse i et debatindlæg, at det skal hedde Kongeparken.

Flertallet af medlemmerne i Økonomiudvalget stemmer dog for navnet Ulriksdal, og det bliver stedets adresse, med mindre der opstår et nyt flertal. Det brede synspunkt er, at der ikke skal gå inflation i at opkalde steder i Fredensborg efter noget med konger og dronninger. Det var kun Socialdemokraterne, der stemte for navnet Kongeparken