På det sted i Fredensborg Slotspark, hvor Kongebroen ligger i dag, blev der samtidig med slottet bygget en såkaldt Eremitage, hvor Frederik IV kunne invitere til intimt selskab ved søens bred. Til venstre ses kongens pragtfulde lystyacht, der var skyld i, at Skipperhuset blev bygget. Der var i sandhed stil over de maritime manerer. Billedet er fra 1727 og findes på Rosenborg Slot

Kongebro i forfald må vente mindst et år

Fem, seks, syv år? Det er snart en mindre historieopgave at udrede, hvornår Slots- og Kulturstyrelsen egentlig begyndte at forberede istandsættelsen af Kongebroen ved Esrum Sø. Den ligger lidt nord for Chaluphuset og Skipperhuset, og den har i mange år været på Slots- og Kulturstyrelsens liste over opgaver, der skal løses. Men...

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her