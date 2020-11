Koncert på museum: 80'er musik udsættes for jazz

Så er der koncerter på Louisiana 27. november nemlig kl. 18.00 og 20.30. Til de to koncerter kan publikum fordybe sig i jazzfortolkninger af 1980'ernes U.K. New Wave med nyfortolkninger af sange af The Cure, New Order, Depeche Mode, The Smiths og Simple Minds. Koncerterne ledes af trommeslageren Lenny White, som har samarbejdet med Miles Davis og været medlem af det ikoniske 1970'er band Return To Forever.