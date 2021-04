Se billedserie Fra årsskiftet overtog Fredensborg Kommune officielt driften af Fredenborg Museum. Fra venstre er det Niels Storgaard Simonsen, daglig leder, Tora Ribers, og formand for museet, Hanne Berg (SF). Foto: Peter Mailand

Kommunens museum genåbner med ny udstilling om børn

Tirsdag kan Fredensborg Museum åbne dørene for kommunens første udstilling i den gamle Rytterskole i Avderød

Fredensborg - 22. april 2021 kl. 08:22 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Fredensborg Museum kan på tirsdag den 27. april igen slå dørene op for en ny sæson. Denne gang med museets første udstilling på kommunens hænder. Udstillingen "Børneliv", der løber frem til 30. oktober, er tilrettelagt af museets tidligere leder, Niels Storgaard Simonsen.

Med udgangspunkt i museets genstande og arkivfotos fortæller udstillingen om forskellige aspekter af børns liv som skolegang, fritidsliv og som del af arbejdsfællesskabet i en familie.

Nogle af de produkter, børn har lavet i håndarbejde og sløjd på Karlebo Skole, og eksempler på skrivehæfter, hvor man fornemmer den store koncentration, der ligger bag den fine skråskrift, er udstillet. I museets skolestue kan man bladre i samlingen af skolebøger og se, hvad bedste- og oldeforældre lærte, dengang de gik i skole.

Historien om Hans og hans tid på drengehjemmet "Haabet", er historien om et anderledes børneliv, nemlig det, hvor man af den ene eller anden grund ikke kunne bo sammen med sin egen familie.

Børn har til alle tider leget rollelege, og fra museets samling af legetøj er både købmandsbutik og Tekno udstillet.

Levende tilbageblik Fra årsskiftet overtog Fredensborg Kommune officielt driften af Fredensborg Museum, og formand for bestyrelsen for Fredensborg Museum, byrådsmedlem Hanne Berg (SF), glæder sig over, at museet igen er klar til at tage imod gæsterne.

"Jeg håber, at mange vil tage på besøg i vores hyggelige lille lokalhistoriske museum. Her er der gode oplevelser i vente til børn, forældre og bedsteforældre med den nye udstilling Børneliv. Udstillingen giver et levende tilbageblik til helt andre historiske kår for børns leg, skole og arbejde end vi kender i dag. Personligt er jeg særlig spændt på at få et indblik i børns liv på det lokale børnehjem Haabet, der har ligget i Fredensborg", siger hun i en pressemeddelelse.

Barnlige sjæle og øvrige børn kan i museets have selv prøve at lege med kopier af gammelt legetøj. Der er både stylter, æg og skeer til æggeløb og hesteskokast.

Man er også velkommen til at spise sin medbragte mad i museets have og tage en folder med forslag til en tur rundt i Avderød.

Coronapas Museet følger coronarestriktionerne. Derfor er det nødvendigt at fremvise en negativ test, der højst må være 72 timer gammel samt ID. Der skal bæres mundbind eller visir under besøget på museet. Der er mulighed for at spritte hænderne af rundt omkring i udstillingerne.

Da museet ikke er så stort, kan der ikke være mange mennesker ad gangen.

På museets hjemmeside - www.fredensborgmuseum.dk - kan man booke en gratis billet til et bestemt klokkeslæt indenfor museets åbningstid, som er tirsdag-søndag kl. 13-16.

Har man ikke gjort det, skal man være forberedt på ikke at kunne komme ind, straks man ankommer.

Fakta Hvad: Særudstillingen "Børneliv"

Hvor: Fredensborg Museum, Avderødvej 19, Avderød, Kokkedal

Hvornår: Udstillingen løber fra 27. april til 30. oktober. Åbningstid: Tirsdag-søndag 13-16.

Billetter skal bestilles på www.fredensborgmuseum.dk.