I 2020 havde budgetområdet Familie og Handicap et merforbrug på 14,3 millioner kroner. Nu bliver tavlen hvisket ren. Foto: Allan Nørregaard

Kommunen underbudgetterer bevidst på handicapområdet

Udgifterne til det specialiserede område har i årevis sprængt budgettet, men det har været helt bevidst, lyder det nu fra politikerne.

Fredensborg - 25. marts 2021 kl. 05:53 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det er ikke en nyhed, at det specialiserede område, der arbejder for at hjælpe kommunens borgere med handicap og deres familier, ikke kan overholde budgetterne. Sådan har det været i årevis, og sådan skulle det vise sig også at blive i 2020, fremgik det af dagsordenen for mandagens byrådsmøde.

Her skulle politikerne blandt andet tage stilling til om underskuddet fra specialiseringsområdet på 14,3 millioner kroner skulle videreføres til budgettet for 2021. Forvaltningen anbefaler, at kommunen ikke overfører det, men den endelige beslutning skulle politikerne træffe mandag.

- Jeg synes lige, at vi skal pointere, at der bliver gjort rigtig meget på det her område. Det kan ligne, at vi bare lader det stå til, når budgettet år efter år overskrides. Det er ikke tilfældet. Når det er sagt, så synes jeg, at vi må tænke innovativt for at overholde budgetterne i fremtiden. Vi har den højeste enhedspris blandt vores nabokommuner, lød det fra Thomas von Jessen fra Det Konservative Folkeparti.

Den konservative replik blev fulgt op af en kommentar fra Kristian Hegaard, der er næstformand i Social- og Seniorudvalget for Radikale Venstre. Han takkede først og fremmest for anerkendelsen fra Thomas von Jessen, inden han indskød, at Fredensborg Kommune ikke kan sammenligne sig med kommuner som Hillerød og Helsingør.

- Vi kan ikke sammenligne os med nabokommunerne, for vi har slet ikke den samme sociodemografiske sammensætning - det er nogle helt andre kommuner vi skal have i spil her, sagde han.

Ikke en overraskelse Både Kristian Hegaard, SF's Hanne Berg og Bjørn Svensson fra Enhedslisten pointerede, at budgetoverskridelserne har været helt forventelige. Det har nemlig i årevis været et bevidst valg at underbudgettere for at lægge pres på området.

- Der er intet mystisk i det her budgetområdet. I forbindelse med budgetlægningen lægger vi et budget, der er nogenlunde retvisende, og vi beslutter, at der skal lægges et pres på området og trækker derfor nogle millioner fra. Når året er omme så er der stor undren over, at budgettet ikke holder, men det er jo altså ikke så mærkeligt, når det er sådan vi gør. Vi skal selvfølgelig kigge på, om det er nogle ydelser vi har, som vores naboer ikke har, men vi skal give vores borgere den service de har ret til, forklarede Bjørn Svensson.

Byrådet besluttede enstemmigt at følge forvaltningens anbefaling om ikke at overføre underskuddet.