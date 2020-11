Således har Fredensborg tidligere set ud, når der har været pyntet op til jul. Foto: Arkivfoto Foto: Mie Neel

Kommunen støtter måske yderligere juletiltag

Butikkerne i Fredensborg By er gået sammen om at søge et tilskud på godt 35.000 kroner til juleudsmykning af byen i december. Kulturudvalget skal torsdag afgøre, om de skal have godt 20.000 kroner i bevilling.

Fredensborg - 09. november 2020 kl. 05:05 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Når Kulturudvalget næste gang sætter sig sammen, hvilket bliver torsdag den 12. november, skal de blandt andet beslutte, om de skal bevilge 20.000 kroner fra Bylivspuljen til Handels- og Aktivitetsfællesskabet i Fredensborg By. Pengene skal blive brugt til ophængning og nedtagning af julebelysning samt juleudsmykning i Fredensborg By i december, så besøgende i byen igen i år kan komme i julestemning.

Mindre arrangementer Handels- og Aktivitetsfællesskabet i Fredensborg By har egentlig søgt om at få 35.000 kroner, men så mange penge er Kulturudvalget altså ikke villige til at give. Årsagen til fællesskabets søgning om tilskud til julebelysning samt juleudsmykning kan findes i deres ansøgning, hvor de skriver følgende.

- Julen er altid en særlig begivenhed i Fredensborg, men de gældende covid-19 restriktioner umuliggør afholdelse af den traditionsrige juledag, når julelysene tændes den 22. november. Julebelysningen finansieres normalt af byens butikker og erhverv, men vi ønsker i år at ansøge Bylivspuljen om et tilskud, så midlerne fra hver butik kan frigives til at afholde mindre arrangementer på egen matrikel, skriver de.

Forsamlingsforbud De mindre arrangementer skal således sprede juleglæde samt decemberstemning i hele byen uden at skabe store forsamlinger, som ikke er muligt på nuværende tidspunkt på grund af regeringens coronarestriktioner, hvor man ikke må samle mere end 10 personer til et arrangement. Fredensborg Kommune støtter i forvejen med 15.000 kroner til indkøb og opstilling af et juletræ, men Handels- og Aktivitetsfællesskabet vurderer, at der ikke blandt byens butikker er den økonomiske formåen til at finansiere både belysning og aktiviteter, hvorfor de har søgt om yderligere økonomisk støtte fra kommunen.

De 35.000 kroner. som fællesskabet har søgt i tilskud, indebærer blandt andet 25.000 kroner til opsætning og nedtagning af juleudsmykning, 4.400 kroner til leje af lift til op- og nedtagning samt 3.000 kroner til opbevaring af julepynt.

I ansøgningen skriver Handels- og Aktivitetsfællesskabet ligeledes, at der i år ikke vil være nogle aktiviteter i forbindelse med juletræstændingen, som det har været tilfældet tidligere år, hvor der har været arrangementer som koncerter samt besøg af Julemanden. Efter planen skal julebelysningen tændes i weekenden op til den 22. november, hvorefter det vil stå tændt hele december måned.

Støtte andre år Tidligere år har foreninger og fællesskaber også haft succes med at søge tilskud fra Bylivspuljen. I 2018 søgte Handels- og Håndværkerforeningen i Fredensborg om 29.000 kroner i forbindelse med juletræstændingen. Her fik foreningen bevilget 15.000 kroner. Sidste år søgte Handels- og Aktivitetsfællesskabet i Fredensborg By om 20.500 kroner til juledag i Fredensborg i forbindelse med juletræstændingen. Her bevilgede Kulturudvalget 15.500 kroner til arrangementer der indebar koncert med Maria Montell samt lyd og musik i Jernbanegade.

Såfremt at Kulturudvalget på torsdag vælger at støtte Handels- og Aktivitetsfællesskabet økonomisk er det op til fællesskabet at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og påbud i forhold til covid-19, samt at sikre at forsamlingsforbuddet ikke overtrædes, når der bliver afholdt arrangementer i de forskellige butikker.