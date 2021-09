Stien, de 14 lokalborgere mener lå mellem skoven og Langerødvej, henvises til som en såkaldt trampesti, hvis definition er en sti i naturen, der er opstået ved, at folk jævnligt går det pågældende sted. Her ses hegnet, som er i det skel, de 14 mener, at der lå en sti. Foto: Thomas Kellermann

Kommunen sætter punktum i stor lokalfejde om trampesti: Her er afgørelsen

På den ene side står en lodsejer, der har blokeret for det, en gruppe lokalborgere på den anden side mener, er en trampesti, de har ret til at gå på. Kommunen giver nu lodsejeren ret i, at der ikke eksisterer en sti, fremgår det af en afgørelse. Og det er til stor utilfredshed for lokalborgerne.

Fredensborg - 15. september 2021

Tilbage i juni blev det beskrevet, hvordan en gruppe lokalborgere i Langerød var yderst frustrerede over, at de ikke længere kunne gå på en trampesti mellem Langerødvej og Danstrup Hegn.

Det bundede blandt andet i, at de mente, stien forbinder landsbyen Langerød med et rekreativt område - Danstrup Hegn - og at den er lig med sammenhængskraft i lokalområdet, hvor borgerne kan benytte stien til gåture, motion, komme fra den ene ende af lokalområdet til den anden og finde vej til Langerød Station, også kendt som »Trinbrættet«. Derfor gik det lokalborgerne, navnlig anført af »Stigruppen i Langerød«, på, da lodsejer David Witt i efteråret 2020 satte hegn op. Det gjorde han kort efter, at han overtog »Brogården« på Langerødvej, hvis skel er dér, lokalborgerne mener, der er en sti.

David Witts opfattelse er imidlertid, at det er hans private ejendom, som alle og enhver ikke har ret til at gå på, og at der aldrig har været nogen sti. Og det lader til, at Fredensborg Kommune i hvert fald er enig i sidstnævnte. I al fald lyder det i en afgørelse, kommunen traf fredag og har tilsendt avisen, at man har undersøgt eksistensen af stien.

- Fredensborg Kommune har på denne baggrund foretaget yderligere undersøgelser af hvorvidt der har været en sti på det pågældende sted. Vi har gennemgået de historiske kort over området, målebladskort 1915 og 1948, samt luftfotos fra perioden 1966-1981. Der ses ikke nogen sti på disse.

Kovending I afgørelsen henviser kommunen til, at den har talt med en anden lodsejer på Langerødvej, der har sagt, at der ikke er nogen sti. Man har ligeledes talt med én, der har passet jorden på David Witts matrikel, som også fortæller, at der ikke har været nogen trampesti. Han har således forklaret, at der »ikke har været en trampesti men at der har været visse naboer, som har gået over jorden«, hvilket han har set i forbindelse med markarbejdet.

Afgørelsen er temmelig langt fra den foreløbige udmelding, kommunen kom med i efteråret 2020, som den også beskriver i denne afgørelse. Her lød det, at kommunen på baggrund af henvendelser fra stigruppen og på daværende grundlag vurderede, at der var tale om en sti, som også var omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Blandt andet, fordi stien havde rekreativ betydning.

- På den baggrund varslede kommunen den 1. september 2020 overfor grundejeren et påbud om at retablere stien mellem sidevejen til Langerødvej og skoven Danstrup Hegn, hedder det i afgørelsen fra fredag, hvor den tidligere varsling altså også er nævnt.

Her løber den sti, lokalborgerne mener har været der flere årtier, som forbinder Langerødvej med skoven Danstrup Hegn. Luftfoto fra Google.

Er det sidste sagt? I afgørelsen følger til sidst en klagevejledning, som det for nuværende ikke vides, hvorvidt nogen vil gøre brug af. Det er der dog grund til at tro, med en af lokalborgerne - Stephen Vestbirks - henvendelser in mente.

- Jeg mangler referat af de møder, hvor man besluttede at afvise stigruppens krav om at åbne den offentlige trampesti til Danstrup hegn. Jeg mangler at vide, hvem der var ansvarlig for denne beslutning. Var det en beslutning, som politikerne tog, eller var det nogle af de ansatte og hvem. Jeg ønsker at læse de mails, som dannede grundlag for kommunens beslutning, lyder noget af det, han har skrevet i sin henvendelse til Fredensborg Kommune, som han har videresendt til avisen.

Men indtil videre er afgørelsen altså faldet ud til David Witts fordel. I juni sagde han til avisen, at det ikke gjorde noget indtryk på ham, at kommunen i efteråret 2020 var kommet med en varsel om et påbud.

- Jeg har stadig ikke set nogen afgørelse, så nej. Heldigvis lever vi et retssamfund. I så fald må vi gå videre til sidste instans, for der har aldrig været nogen sti, og der skal ikke være nogen sti. Jeg er ikke af den opfattelse, at jeg skal have tilladelse til at sætte hegn op på min ejendom, sagde han blandt andet.