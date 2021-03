I samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden styrker Fredensborg Kommune indsatsen mod corona. Arkivfoto. Foto: MIHAI BARBU/bizoo_n - stock.adobe.com

Kommunen opruster: Sender egne corona-guider på gaden

Fredensborg Kommune uddanner i denne uge 20 corona-guides, der skal opfordre folk i Nivå og Kokkedal til at lade sig teste

Fredensborg - 08. marts 2021

I samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden styrker Fredensborg Kommune indsatsen mod corona. Det sker efter smittetrykket i Kokkedal er steget voldsomt i løbet af den seneste uge.

Selvom incidenstallet mandag er dykket til 184,4 har Fredensborg Kommune fortsat landets næsthøjeste smittetryk - kun overgået af Ishøj - som nu ligger 201,2.

Søndag lå incidenstallet på 201,2 og fredag var det 191,3 med 78 smittede.

På grund af de høje tal bad Fredensborg Kommune Styrelsen for Patientsikkerhed om støtte, hvorefter styrelsen i weekenden sendte 11 testambassadører til Kokkedal og Nivå. Iklædt synlige veste gik de fra dør til dør med det klare mål at få endnu flere borgere til at lade sig teste og dermed banke coronasmitten ned.

Og nu er Fredensborg Kommune i gang med at uddanne de første corona-guider, fortæller borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

"Vi er i denne uge i gang med at uddanne 20 coroaguides, som er frivillige borgere, der går rundt med information og opfordrer borgerne i de berørte områder til at lade sig teste. Planen er at de skal være færdige i slutningen af denne uge og sendes på gaden," siger han og tilføjer:

"Sammen med den indsatsstyrke som Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt, lægger vi nu et ordentligt tryk på, for at komme det her til livs," siger han.

Nyt testcenter i Nivå Derfor blev der søndag oprettet nyt testcenter på Nivå Skole Nord, som nu bliver permanent.

"Det er vigtigt for mig at understrege at vi tager situationen meget, meget alvorlig," siger Thomas Lykke Pedersen og fortsætter:

"For et par uger siden var smittetrykket højt i Kolding og nu er det i Kokkedal," siger han.

Thomas Lykke Pedersen vil ikke afvise, at det kan komme på tale at lukke skolerne i Kokkedal og Nivå, som det skete da smittetrykket steg voldsomt Kolding.

"Ikke for nuværende. Vi følger situationen tæt og tager dag for dag bestik af udviklingen. Og jeg vil som borgmester opfordre til at man passer godt på hinanden i de berørte områder," siger han.